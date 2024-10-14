Çalışma bakanından yeni asgari ücret açıklaması! Rakam için ipucu verdi

2025 yılına yaklaşırken, asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler artmaya başladı. Mevcut asgari ücret 17 bin 2 TL'nin yeni yılda bu rakamın en az 20 bin TL civarında olması bekleniyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yeni Şafak gazetesine asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, 2025 yılı asgari ücret zammının enflasyon karşısında çalışanları ezdirmeyecek bir seviyede olacağını vurguladı.

"GEÇEN YIL NASIL BİR YOL İZLEDİYSEK BU YIL DA ÖYLE OLACAK"

Işıkhan, vatandaşların refahını korumayı hedeflediklerini belirtti. Görüşmelerin aralık ayında başlayacağının altını çizen bakan Işıkhan, asgari Ücret ile ilgili şunları söyledi:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut enflasyon oranına, ülkenin makroekonomik dengelerine, satın alma gücüne ve daha birkaç değişkene daha dikkat ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum.

"ARALIK AYINI İŞARET ETTİ"

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında yapılacağını ve tüm tarafların katılımıyla ortak bir noktada anlaşmayı umduklarını ifade etti. Geçen yıl Türk-İş’in işçileri masaya getirdiğini hatırlatan Işıkhan, bu yıl da benzer bir durum olması halinde işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti ve şunları söyledi:

Ancak bunu ben tek başına belirleyemiyorum. Çünkü işçi ve işverenin vereceği oranlar arasında bizim bir hakem rolümüz var. İnşallah hayırlı bir noktada anlaşılır. Aralık ayının belli bir tarihinde bir araya geleceğiz. Türk-İş geçen sene işçileri getirdi. Belki benzer bir atak olursa bu sene işçileri ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Zaten işçiler bizim paydaşlarımız.”