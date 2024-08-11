Çalışma izni olmayan 16 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Çalışma izni olmayan 16 kaçak yakalandı

Aydın'da çalışma izni olmayan 16 kaçağın yakalandığı bu kaçakların da 12'sinin başka şehirlerde bulundukları tespit edildi.

Aydın Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Hıdırbeyli Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde izinsiz olarak çalışan farklı illerde ikamet izni bulunan 8 kaçak sığınmacı ile ikamet izni bulunmayan ve herhangi bir belge ibraz edemeyen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Efeler ilçesinde de Yol Kontrol ve Arama Noktasında ise farklı illerde ikamet izni bulunan 4 kaçak sığınmacı izinsiz seyahat ettiği tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan ikamet izni başka şehirde bulunanlara ayrı ayrı 4 bin 538 TL olmak üzere toplamda 70 bin 456 TL, ikamet izni bulunmayan 4 şahsa ise ayrı ayrı 22 bin 934 TL olmak üzere toplamda 91 bin 854 TL idari yaptırım uygulandı. Yakalanan şahıslar, yapılan işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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