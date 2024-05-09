Çalıştığı ekskavatörün altında kalan operatör hayatını kaybetti

Koççuğaz Mahallesi'nde yol açma ve genişletme çalışması yapan Köklü'nün kullandığı ekskavatör, kontrolünün kaybedilmesiyle devrildi. Jandarma ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracın altında kalan Köklü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Köklü'nün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıca, Köklü'nün Yeniden Refah Partisi Korgan Belediye Başkan adayı Selahattin Köklü'nün oğlu olduğu ve evli olduğu, 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.