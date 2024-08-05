Call of Duty Black Ops 6 ile ilgili her şey sızdırıldı

Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6’nın çıkışı için geri sayım sürüyor. 24 Ekim’de çıkacak oyun 90’lı yılların Soğuk Savaş sonrası döneminde geçecek.

Yeni oyun için heyecanlı bekleyiş devam ederken sosyal medyada oyunla ilgili tüm detaylar sızdırıldı. Sosyal medyada dolaşan ekran görüntüleri ve videolarda oynanış görüntüleri, multiplayer haritaları ve menü yer aldı.

İnternette sızdırılan görüntülerde 20 tane multiplayer haritası yer aldı. Haritalar arasında orijinal Black Ops oyunlarından yerler de görüldü.

Sosyal medyada sızdırılan görüntüler Activision tarafından saatler içinde telif atılarak kaldırılsa da kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. İçeriklerin kaldırılması için hızlı bir şekilde aksiyon alınsa da farklı mecralara yayılması engellenemedi.

Öte yandan sızıntıyı gerçekleştirenlerin zombi moduna ilişkin bir görüntü ya da videoya ulaşamaması dikkat çekti.

Oyunun ara yüzü ve menü görüntüleri geliştirme sürecinden olduğu için gerçek oyun hakkında bir bilgi vermeyeceği vurgulanıyor.

İLK GÜNDEN GAME PASS’E GELECEK

Call of Duty: Black Ops 6, 24 Ekim’de piyasada olacak. Oyun, ilk günden Game Pass’te olacak. Merakla beklenen oyun, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alması sonrası ilk günden Game Pass’te yer alacak ilk Call of Duty oyunu olacak. Microsoft’un oyunun çıkışı öncesi abonelik sisteminde ve fiyatlarda yaptığı değişim büyük tepki çekmişti. Oyunu ilk günden Game Pass’in ‘Ultimate’ ve PC Game Pass aboneleri ilk günden oynayabilecek.