Call of Duty yeni haritalarını tanıttı

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim’de piyasaya çıktığından bu yana oyuncuların büyük ilgisini topladı ve yeni rekorlar kırdı. Şimdi, sezon 1 başlangıcıyla birlikte oyuna üç yeni çok oyunculu harita eklenecek. 14 Kasım’da başlayacak sezon ile birlikte Hideout, Extraction ve Heirloom adlı haritalar oyuna dahil olacak. Treyarch tarafından geliştirilen bu haritalar, oyunculara farklı deneyimler sunacak.

Hideout: Gizemli Bir Askeri Üs

Hideout haritası, terk edilmiş bir askeri eğitim sahasında geçiyor gibi görünüyor. Haritanın merkezinde geniş bir çadır kampı bulunurken, etrafta dağılmış eski araçlar ve korunaklı alanlar dikkat çekiyor. Oyuncular, düşmanlarını pusuya düşürmek için çeşitli köşe bucakları değerlendirebilirler. Bu haritada gerçekleşecek 6v6 maçlar, stratejik saklanma ve beklenmedik saldırılar için mükemmel bir ortam sunuyor.

Extraction: Açık Alanlarda Çarpıcı Bir Mücadele

Extraction haritası, muhteşem bir kıyı manzarasına sahip bir hangarda yer alıyor. Palmiyelerle çevrili bir helikopter pisti ve çeşitli araçlar, geniş açık alanlarıyla oyuncuların çevreyi keşfetmesine olanak tanıyor. Fakat manzaraya dalıp gitmek tehlikeli olabilir, çünkü burada da 6v6 maçlar yapılacak ve her an tetikte olunması gerekecek.

Heirloom: Müze İçinde Yakın Temas Çatışmaları

Heirloom haritası ise, çeşitli nadir ve değerli objelerin bulunduğu büyük bir müze alanında geçiyor. Özellikle 2v2 Gunfight modu için tasarlanmış olan bu harita, dar alanlarda yakın temas çatışmaları için ideal. Ancak, bu harita 6v6 maçlara da uyarlanabiliyor ve böylece hem küçük hem de büyük çatışmalar için seçenek sunuyor.

Ücretsiz Haritalar ve Savaş Bileti

Black Ops 6’daki tüm oyuncular, Xbox Game Pass veya oyunu satın alarak oynasın, bu üç haritaya ücretsiz erişebilecek. Ayrıca sezon 1 ile birlikte tanıtılacak Call of Duty: Black Ops 6 savaş bileti, 1.100 COD puanı (yaklaşık 10 dolar) karşılığında sunulacak ve oyunculara yeni silah tasarımları, amblemler, kostümler ve daha fazlasını açma şansı tanıyacak. Ancak, yeni haritalar savaş biletinin bir parçası olmayıp tüm oyunculara bedava sunulacak.

Black Ops 6’nın yaşam döngüsü boyunca oyuna eklenecek diğer haritalar da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Bu, Activision’ın oyunculara sürekli olarak yeni içerik sağlamaya yönelik güçlü bir taahhüdü olarak öne çıkıyor.

Fly in, appreciate some art, blow off some steam ????‍????



Dive into the criminal underground with the arrival of three new #BlackOps6 Season 01 maps on November 14 ????

???? Hideout - 6v6

???? Extraction - 6v6

????️ Heirloom - 6v6 & 2v2 pic.twitter.com/4n0fNMkz52