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Çalyan derenin sesi kesildi 

Adana’nın Kozan ilçesinde adını coşkun akıntısından alan ve yılın bu mevsiminde su seviyesi yükselen Deliçay, yaşanan kuraklığın etkisiyle adeta kurudu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 11:59
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Çalyan derenin sesi kesildi 

Çalyan derenin sesi kesildi 
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İHA'nın haberine göre, Kuyucak mahallesi sakinlerinden olan Şakir Yiğenoğlu, çağlayan suların adeta kuruduğunu kaydetti.

Yiyenoğlu “Bu çay eskiden çağlardı. Karlar yağar erir yağmur yağar dolardı. Normalde bu mevsimde su seviyesi çok yüksek olurdu, şimdi kuruyan alan suyla kaplı olurdu. Bu yıl kar ve yağmur yağmadı" dedi.

Şakir Yiğenoğlu "Bu mevsimde su seviyesi çok düşük. Haziran aylarında tamamen kuruyacak demektir. Köylerde ki su gözlerimizde, pınarlarda kurudu. Akan sular yağış olmaması nedeni ile kurudu” diye konuştu.

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