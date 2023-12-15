Çam ağaçlarını kestiler. Beş yıldızlı otelin bahçesine egzotik ağaçlar diktiler

Kaynak: İHA
Antalya’da 5 yıldızlı otel için suç duyurusu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki 5 yıldızlı otel hakkında, ormanlık alanı işgal edip, ağaçları kestikleri iddiasıyla Orman işletmesince suç duyurusunda bulunuldu.

Ormanı kestiler, makilik alanı toprak altına gömdüler. O ağaçların yerine de egzotik ağaçlar diktiler. Bu manzara Orman İşletmesi görevlilerinin gözünden kaçmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilattaki 5 yıldızlı otel hakkında, Sorgun Çamlığı'nda geniş bir alanı işgal ederek ağaç ve makilik alanı kestiği gerekçesiyle Orman İşletmesi tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 5 yıldızlı otelin işgal ettiği ileri sürülen bölgede Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince jandarma ekipleri gözetiminde inceleme ve ölçüm yapılırken, çok sayıda ağacın kesilerek yerine egzotik ağaçların ekildiği belirlendi.

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YERİNDE TESPİT YAPILDI
Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesinde 5 yıldızlı otelin Sorgun Çamlığı'nın otelin karşısında bulunan bölümünde iş makineleri çalıştırdığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte olay yerine giden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü.

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ORMANIN 5-6 DÖNÜMLÜK ALANI İŞGAL EDİLMİŞ
Çamlığın 5-6 dekarının işgal edildiği, kesilen ağaç ve makilerin gömülerek yerlerine egzotik bitkilerin, zeytin ağaçlarının ve palmiyelerin dikildiği, şantiye ve otel çalışanlarının araçlarının bölgeyi otopark olarak kullandığı, otel tadilatında kullanılacak malzemelerin burada stoklandığı belirlendi.
Yapılan incelemeler ve işgal edildiği belirlenen yerin ölçülmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Manavgat Cumhuriyet Savcılığına işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, otele ait araçların giriş yaptığı bölgeye çukur açarak bölgeye girişi engelledi.
Diğer taraftan yakın zamanda tadilat yapılan otele çamlık içerisine moloz döktüğü gerekçesiyle Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanırken, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da işgal nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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