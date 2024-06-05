Cam silerken düşen genç kız yaşamını yitirdi

Olay, Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre Fatih Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katın camlarını silen 20 yaşındaki Melike Demir bir anda dengesini yitirerek aşağı düştü. Yerde hareketsiz yatan kızı görenler hemen 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi.

Melike Demir, olay yerine gelen ambulans ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ancak Melike Demir doktorların bütün çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.