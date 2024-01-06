Çamaşır makinasına 1 kaşık ekleyin sonucu görün. Siyah kıyafetleriniz pırıl pırıl parlayacak

Siyah kıyafetler çabucak solabiliyor. Bazen sık yıkamak bazen de fazla deterjan kullanmak kıyafetin solmasına neden olabiliyor. Bunu önlemek için bazıları kıyafetleri sık sık makinaya atmıyor bazıları da sıcaklık derecesini düşürüyor.

Ancak sola siyah kıyafetlere mucize olacak bir yöntem açıklandı. Çamaşır makinasına 1 kaşık eklenen tuz solan kıyafetlerin imdadına yetişiyor.

Öncelik olarak yıkama sıcaklığı derecesini biraz düşürmek gerekiyor. Siyah kıyafetleri yıkarken ikinci olarak kıyafetlerin ters çevrilip çevrilmediğine bakmak

Daha sonra deterjan bölümüne koyulan 1 kaşık tuz kıyafetin solmasını önlüyor. Kıyafet yıkandıktan sonra daha parlak ve canlı gözükecektir.