Çamaşır makinasına 1 kaşık ekleyin sonucu görün. Siyah kıyafetleriniz pırıl pırıl parlayacak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Çamaşır makinasına 1 kaşık ekleyin sonucu görün. Siyah kıyafetleriniz pırıl pırıl parlayacak
Çamaşır makinasına katılan 1 kaşık tuzun faydalarını biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Siyah kıyafetler çabucak solabiliyor. Bazen sık yıkamak bazen de fazla deterjan kullanmak kıyafetin solmasına neden olabiliyor. Bunu önlemek için bazıları kıyafetleri sık sık makinaya atmıyor bazıları da sıcaklık derecesini düşürüyor.

Ancak sola siyah kıyafetlere mucize olacak bir yöntem açıklandı. Çamaşır makinasına 1 kaşık eklenen tuz solan kıyafetlerin imdadına yetişiyor.

Öncelik olarak yıkama sıcaklığı derecesini biraz düşürmek gerekiyor. Siyah kıyafetleri yıkarken ikinci olarak kıyafetlerin ters çevrilip çevrilmediğine bakmak

Daha sonra deterjan bölümüne koyulan 1 kaşık tuz kıyafetin solmasını önlüyor. Kıyafet yıkandıktan sonra daha parlak ve canlı gözükecektir.

ghyjhu.jpg

Son Haberler
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı Dünya
Gazze'de can kaybı 22 bin 722’ye çıktı
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor Spor
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızını transfer ediyor
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi Gündem
Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar! Yazarlar
Turkovac aşısını üreten firmaya verilen milyarlar!
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi Gündem
Mahkeme TRT’ye ‘Kameraları kaldırın’ dedi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi Ekonomi
Genç fikirleri Akbank Düşünce Kulübü ödüllendirdi
Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde Sağlık
Ağız kokusu çekenlere müjde! Sırrı hem kabuğunda hem bu besinde