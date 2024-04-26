Çamaşır makinesi yüklü TIR devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 karayolu güney yan yolda meydana geldi. Sürücü Kamil Güngör yönetimindeki 26 ACV 379 plakalı çamaşır makinesi yüklü TIR, direksiyon kontrolünü kaybederek yolun alt kısmındaki Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne devrildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. D-100 karayolu güney yan yol ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.