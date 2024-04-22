Çamaşır suyu mikropları nasıl öldürüyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Çamaşır suyu mikropları nasıl öldürüyor?
Evimizde ama özellikle de banyolarımızda temizlik zamanında kullanmayı eksik etmediğimiz en güçlü temizlik malzemesi çamaşır sularının mikroları nasıl temizlediğini biliyor muydunuz?

Ev ve iş yerlerimizde söz konusu temizlik olduğunda birinci sırada yer alan temizlik malzemesi Çamaşır suyu oluyor. Tabi bu kadar hassas bir konuda hemen herkesin listesinin birinci sırasında tuttuğu çamaşır suyunun bir gerekçesi de var.

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Örnek vermek gerekirse banyomuzda klozetlerimizde her bir 6.5 santimetre karesinde 3 milyondan fazla mikrop bulunuyor.

Çamaşır suları sayesinde bu mikroplar su ve sodyum hipoklorit birleşiminden doğan kimyasal bir bağ sayesinde çamaşır sularına maruz kalan mikroplar ölür. Bu sayede banyolarımızda ve klozetlerimizde bulunan milyarlarca mikrop evlerimize yayılmadan ölebiliyor.

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Çamaşır sularının içerisindeki bu birleşim ile mikropların içerisinde yer alan oksidasyon bağlantısı kırılır. Aynı zamanda mikropların içeriğindeki renk molekülleri de kırılır.

İşte tam da bu yüzden çamaşır sularının elbiselerimize dökülmesi ile kıyafetlerimizi ağartması bundan dolayıdır.

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