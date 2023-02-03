Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 68. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız dizisinde Nalan, Muzo ve Selen Sedat'ı bir otel odasında bir kadınla beraber olurken yakalar. Bu durum üzerine Nalan Sedat’a evlilik yüzüğünü geri vererek Koroğlu ailesiyle vedalaşarak evi terk eder. Peki, Camdaki Kız 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CAMDAKİ KIZ 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?