Camdaki Kız dizisinin başrollerinden birinin diziye veda edeceği iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların ardından diziden birinin Camdaki Kız’a veda edeceği kesinleşti. İzleyici Camdaki Kız’dan kimin ayrılacağını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız dizisinden kim ayrılıyor? Camdaki Kız’dan Cana mı ayrıldı?

Camdaki Kız dizisi hız kesmeden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin uzun soluklu karakterlerinden olan Cana 61. Bölüm itibariyle Camdaki Kız’a veda etti.

Cana karakterini Hande Ataizi canlandırıyordu. Camdaki Kız Cana senaryo gereği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Hande Ataizi Camdaki Kız’a vedasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Ataizi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Vedayı, beni gerçekten seven ve dizi boyunca ziyaretlerini eksik etmeyen küçük bir hayranımla yapmak istedim. 61 bölüm sizlere kendi adıma güzel vakit geçirtebildiysem ve dostlar kazanabildiysem ne mutlu bana. Bütün oyuncu arkadaşlarıma, bugüne kadar benden desteğini esirgemeyen tüm ekibime ve OG Medyaya çok teşekkür ederim. İleride yine güzel işlerde görüşmek dileğiyle."

Hande Ataizi'nin rol arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu'na da şu sözlerle veda etti: " Biz her koşulda eğlenmeyi de bildik, birbirimize destek olmayı da Ve sen Cana karakterine sonsuz hayat veren canım handişim iyi ki sen be kuşum. Bu hikayede buraya kadar ama biz ilelebet."