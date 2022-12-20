Camdaki Kız dizisinden Feride mi ayrılıyor? Camdaki Kız dizisinden kim, neden ayrılıyor?

Camdaki Kız dizisinin başrollerinden birinin diziye veda edeceği iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların ardından diziden birinin Camdaki Kız’a veda edeceği kesinleşti. İzleyici Camdaki Kız’dan kimin ayrılacağını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız dizisinden kim ayrılıyor? Camdaki Kız’dan Feride mi ayrıldı?

Camdaki Kız dizisi hız kesmeden izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin uzun soluklu karakterlerinden olan Feride 29 Aralık’ta yayınlanacak bölümünde son kez izleyici karşısına çıkacak. Camdaki Kız Nalan’ın annesi Feride karakterini Nur Sürer canlandırıyordu.

Usta oyuncu Nur Sürer’e son çekim gününde sürpriz yapan rol arkadaşları pasta kesti. Oyuncular birlikte çekilen karelerini sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı.

Enis Arıkan, Nur Sürer için yaptırdığı pastaya ‘Nur yüzlüm’ yazdırdı. Enis Arıkan pastayı “Nur yüzlüme pasta yaptırdım. Sana bayılıyoruz” notuyla Instagram’ın Hikâye bölümünde paylaştı.