Camdaki Kız oyuncularından veda açıklaması

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, üç sezondur reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız, bu akşam final bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları büyük final ile ilgili konuştu.

Camdaki Kız oyuncularından veda açıklaması

Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve çok ses getiren dizinin oyuncuları Camdaki Kız ve büyük final ile ilgili konuştu.

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Feyyaz Şerifoğlu:

Üç sezon olmuş, ne ara olmuş inanamıyorum gerçekten… Ama çok güzel geçti. Bir tarafım hüzünlü, bir tarafım gururlu; çünkü çok güzel bir işin parçası oldum ve çok güzel bir işe imza attık. Çok felaket derecede bir final geliyor onu da söylemek isterim. Bir de işin en güzel kısmı huzurlu ve güzel işlerde uyum yakalandığı zaman tadından yenmiyor. Bu çok kıymetli bir şey. En güzel şeyleri tadında bırakmak diye bir şey de vardır. Ben tadında bıraktığımızı düşünüyorum. Hem tadında hem de Zirvede bırakıyoruz…

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Alya:
Benim ilk deneyimim olduğundan dolayı inanılmazdı diyebilirim. Sektörün ileride gelen başarılı ekibiyle çalışmak ve her hafta zirvede olan bir ekiple bir dizide bulunmak benim için çok değerliydi. Herkes çok yardımcı oldu. Bir şeyler iyi yapıldıysa üstüne konularak gitti. Deli gibi bir final oldu açıkçası… geçirdiğim en güzel beş haftaydı diyebilirim. Çok güzel anılar çok güzel hatıralarım oldu.

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Tamer Levent:
Yaşanmış hikayelerden oluşan senaryolar yaşama ayna tutuyor. Benim de her zaman çok hoşuma gidiyor, böyle senaryolardaki karakterleri canlandırmak.
Tabi ekibimiz de o kadar birbirini destekleyen, içten dostluklarla kaynaşmış bir ekip ki dizinin bitmesi hafif buruk bir hale getiriyor hepimizi. Sanıyorum bu sinerji izleyicimize de geçti ve bizi ödüllendirdiler her seferinde… Şimdi Camdaki Kız’a veda ettik ama böyle senaryolara devam etmek istiyoruz.

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Merve Polat:
3 sezon boyunca her biri birbirinden usta oyuncu kadrosu ve Camdaki Kız’ı yaratan bütün ekiple çalışmak benim için bir okul gibiydi. Yönetmeninden, oyuncusuna, teknik ekibinden, seyircisine kadar herkesten çok şey öğrendim. Şimdi içimde sanki yüksek lisansını bitirmiş ve mezun oluyormuş gibi bir his var. Hem çok gururluyum böylesine unutulmayacak bir projenin parçası olup projeyi başarıyla tamamlamaktan hem de çok buruğum bu ayrılıktan…
Camdaki Kız büyük finali ile 15 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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