Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 77. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Camdaki Kız izleyicisi 77. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CAMDAKİ KIZ 77. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 77. yeni bölümüyle 4 Mayıs Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sedat, Nalan'ın evine ziyarete gelir ve bu ziyaret Nalan ile Hayri arasında gerilime ve tartışmaya neden olur.

Hayri, Sedat'ın ziyaretiyle birlikte Nalan'ın üzerindeki baskılarını artırır. Kendisinden başka biriyle görüşmesine izin vermez ve bu baskı Nalan'ı bunaltır. Hayri Nalan'a karşı sevgisi saplantıya dönüşmektedir.

Muzo ve Billur, Nalan'ın Hayri'den ayrılmaması üzerine büyük hayal kırıklığına uğrar ve çileden çıkarlar.

Billur, Nalan'dan uzaklaşırken Muzo, Nalan'ın kendi yolunu bulması için yardımlarına devam eder.

Sedat, Nalan'ı unutamamıştır ve hayatında biri olmasından rahatsız olmaktadır. Nalan'ın hayatında kim olduğunu öğrenmeye karar veren Sedat, sonunda gerçekleri öğrenir.

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