28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Tabakhane Camii, zaman içinde 7 katlı iki apartmanın arasında sıkışıp kaldığı için konumu zor bulunurken, mimarisiyle ilginç bir görüntü sergiliyor.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:57
Takip Et

Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı

Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 1986 yılında yapılan Tabakhane Mobilyacılar Camii, yıllar içinde etrafına yapılan binaların arasında kaldı.

Tabakhane esnafı ve mahalleliler tarafından yaptırıldığı öğrenilen cami, 7 katlı 2 binanın ortasında kalarak neredeyse fark edilemez oldu. Minarenin boyuna ulaşan binaların adeta cami ile bütünleşmesi ilginç bir görüntü oluşturuyor. 

Bilmeyenler camiyi bulmakta zorlanırken, çevrede yaşayan vatandaşlar binaların camiden sonra yapıldığını belirtiyor. Önünden geçen insanlar ilginç mimari karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, camiyi gören dönüp bir daha bakıyor.

“MİNARESİ BİLE GÖZÜKMÜYOR”

Tabakhane Mobilyacılar Camii’nin dibindeki binanın altındaki dükkânı bulunan Mustafa Saylık, gün içinde birçok insanın kendisine camiyle ilgili soru sorduğunu belirtti. 

Geçmişte kendi dükkânının olduğu yere bina yerine camin avlusunun yapılmasının daha doğru olacağını dile getiren Saylık, "Cami iki bina arasına sıkışmış. 6 buçuk senedir buradayım, hala bize burada minare ve camiyi soruyorlar. Günde 3, 4 defa kapının önüne çıkıp camiyi gösteriyoruz. Dükkânımın yol tarifi kolay oluyor. Caminin dibi diyorum ama vatandaşlar camiyi göremiyor. Keşke bizim dükkânımızın olduğu yer caminin avlusu olsaydı. Camiyle ilgili anlatılan çok hikâye var. Geçmişte mal sahibiyle anlaşamamışlar, anlaşsalardı bugünkü bu durum ortaya çıkmazdı” ifadelerini kullandı.

“ÇOK İLGİNÇ”

Cami iki apartmanın arasında kaldığı için ilginç gözüktüğünü söyleyen cami cemaatinden Mesut Yaman, caminin avlusu olmadığı için sadece ibadet için kullanılabildiğini vurguladı. Apartmanların camiden daha sonra inşa edildiği bilgisini veren Yaman, “Cami apartmanların arasında kaldığı için ilginç gözüküyor. Burası belki mimari tarzda bir cami gibi algılanamayabilir ama burası büyük bir cami" dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
3
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Ali Koç ''Hükümet istifa'' raporu için TFF'ye rest çekti: Altından kalkamazsınız
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
5
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
6
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
7
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿Bahar alerjisi deyip geçmeyin. Bu hastalıkların habercisi olabilir
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Cami 2 apartmanın arasında sıkıştı
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
﻿Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.