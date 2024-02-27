Cami avlusuna bırakılan bebek yaşam mücadelesi veriyor

Bebek, soğuk hava koşullarından dolayı hayati tehlike altında olduğu için Batman’daki bir özel hastaneye nakledildi.

25 Şubat’ta, Silopi’nin Yenişehir Mahallesi’ndeki Ahmed-i Hani Camisi’nin avlusunda bir çanta içinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, yeni doğmuş kız bebek, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soğuk hava nedeniyle etkilenen ve yoğun bakıma alınan bebek, daha sonra Batman’daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Bebek, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.