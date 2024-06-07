Cami avlusunda ölü bulundu

Şirinevler Mahallesi'nde yer alan Sarıkışla Camisi'ne namaz kılmak için gelen cemaat, avluda hareketsiz yatan birini fark etti.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, ölen kişinin 64 yaşındaki Feridun S. olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, Feridun S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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