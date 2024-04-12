Cami hoparlöründen gelen ses herkesi şaşkına çevirdi. Camiye koşan imam karşısında onu gördü

Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü. Bir cami imamının çektiği görüntüde, hoparlörden bir kız çocuğunun şarkı söylediği duyuluyor. İmam camiye girdiğinde ise kız çocuğunun elinde mikrofonla şarkı söylediği görüldü.

Küçük çocuğun bir elinde telefonla müzik dinlerken diğer elindeki mikrofonla şarkıyı mırıldanması dikkat çekti.

Cami imamı sonrasında kız çocuğunun yanına gülerek gelip “Ne yapıyorsun burda? Herkes aradı” dedi.

Kız çocuğu ise “Arasın ya” şeklinde yanıt verdi.

Videonun nerede çekildiği belirsizliğini koruyor.