Cami imamından Cuma hutbesinde seçim tehdidi: Silahlanma çağrısı yaptı

İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu’nun Cuma namazı hutbesindeki skandal sözleri tepkilere sebep oldu.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, cep telefonu ile çekilen görüntülerde, imam Gündoğdu’nun “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var” ifadelerini kullandığı görüldü. Bu ifadelerin ardından camideki yurttaşlar, imam Gündoğdu’ya tepki gösterdi.

Öte yandan imam Gündoğdu’nun neredeyse her cuma günü iktidarı savunup parti propagandası yaptığı ve yurttaşların da bu durumdan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Daha önce de imam Gündoğdu’nun ikamet ettiği lojman kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanmıştı.