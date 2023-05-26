Cami tuvaletinde anne ve kızını gizlice çeken Afgan linç edilmek istendi

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, cami tuvaletinde anne ve kızını gizlice çeken kaçak Afgan halk tarafından linç edilmeye çalışıldı. O anlar gündem oldu.

Cami tuvaletinde anne ve kızını gizlice çeken Afgan linç edilmek istendi

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 gün kala gündem konularından biri kaçak sorunu ve sığınmacılar. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen sığınmacı ve kaçak göçmen sorunu giderek büyüyor.

Kaçak Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı vatandaşların TikTok’taki sınır geçme paylaşımları da devam ediyor. Sığınmacıların ve kaçakların karıştığı olaylar da artıyor.

Sosyal medyada yayılan bir taciz olayı gündem oldu. “Başıboş Kaçak Sorunu” adlı Twitter hesabını paylaştığı bilgilere göre, Afgan olduğu düşünülen bir kaçak, anne ve kızını lavabodayken gizlice alttan çekti.

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Olayın anlaşılması üzerine de öfkeli halk sapığı linç etmek istedi.

Videoda polisin halkı engellemeye çalıştığı da görülüyor.

YENİÇAĞ GAZETESİ FATİH SAVUK "BACHİ BAZİ ADIM ADIM TÜRKİYE'YE GELİYOR" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yeniçağ Gazetesi yazarı Fatih Savuk, Google’da ‘Turkish girl’ yani ‘Türk kızı’ aramasının en çok Afganistan ve Pakistan’da yapıldığını aktarmıştı.

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Yine "Turkish boy", "Turkish child" gibi çocuk istismarına konu olacak terimlerin de açık ara en çok Pakistan'da aratıldığını belirtmişti. Savuk “'Bachi bazi' adım adım Türkiye'ye geliyor. Buna dur de!” demişti.

Bacha Bazi sapkın bir Afgan geleneğidir. Küçük yaştaki erkek çocuklarına kadın kıyafetleri giydirilerek dans ettirilmesi gibi bir pedofili içerir.

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