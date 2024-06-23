Cami tuvaletinden sabunluk çaldı lüks arabasıyla kaçtı. Görenler 'Yok artık' dedi

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir camide yaşananlar görenlere ‘Pes’ dedirtti. Bir caminin tuvaletine giren şahıs, ellerini yıkadıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğu çaldı. TOKİ Camii’nde meydana gelen olayda şahsın önce sabunluğun dışını yıkadığı sonra da beline sokarak üzerini elbiseyle kapattığı öğrenildi.

Sabunluğu çalan şahsın lüks otomobil ile kaçması dikkat çekti.

Güvenlik kameraları olayı saniye saniye kaydetti.

Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.