Cami tuvaletinden sabunluk çaldı lüks arabasıyla kaçtı. Görenler 'Yok artık' dedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cami tuvaletinden sabunluk çaldı lüks arabasıyla kaçtı. Görenler 'Yok artık' dedi

Amasya’da yaşanan bir olay görenlere ‘Pes’ dedirtti. Cami tuvaletinden sabunluk çalan bir kişi lüks arabasıyla kaçtı. Herkesi hayrete düşüren hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir camide yaşananlar görenlere ‘Pes’ dedirtti. Bir caminin tuvaletine giren şahıs, ellerini yıkadıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğu çaldı. TOKİ Camii’nde meydana gelen olayda şahsın önce sabunluğun dışını yıkadığı sonra da beline sokarak üzerini elbiseyle kapattığı öğrenildi.

Sabunluğu çalan şahsın lüks otomobil ile kaçması dikkat çekti.

Güvenlik kameraları olayı saniye saniye kaydetti.

Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.

aw232266-01.jpg

aw232266-02.jpg

aw232266-04.jpg

aw232266-05.jpg

İlgili Haberler
Yazın ferahlatıcı içecek tarifleri
Yazın ferahlatıcı içecek tarifleri
Son Haberler
Netanyahu: ABD silahlarını teslim alamadık Dünya
Netanyahu: ABD silahlarını teslim alamadık
6 araca 9 bin 36 lira ceza Gündem
6 araca 9 bin 36 lira ceza
Güneş kremini doğru kullanma yöntemleri Keşfet
Güneş kremini doğru kullanma yöntemleri
Bir Yamal'a bak bir de bizim çocuk işçilere. 'Avrupa bizi kıskanıyor' diyenlere ibret olsun Spor
Bir Yamal'a bak bir de bizim çocuk işçilere. 'Avrupa bizi kıskanıyor' diyenlere ibret olsun
Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı Dünya
Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı
Türkiye'nin geleceği 28 Haziran'da belli olacak Ekonomi
Türkiye'nin geleceği 28 Haziran'da belli olacak
Cinsel ilişki sahnesinde kanepe kırıldı. Netflix'in popüler dizisinde olanlar oldu Magazin
Cinsel ilişki sahnesinde kanepe kırıldı. Netflix'in popüler dizisinde olanlar oldu