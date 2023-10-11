Camide içki şişeli fotoğrafa 7 ay 15 gün hapis

Sosyal medyada, camide içki şişeli fotoğraf paylaşan Safa Yasin Ö.(19) 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

KAYNAK: DHA
Camide içki şişeli fotoğrafa 7 ay 15 gün hapis

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Safa Yasin Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

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“GERÇEKLEŞTİRDİĞİM EYLEM NEDENİYLE ÇOK FAZLA PİŞMANIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Safa Yasin Ö., "Ben eylemin neticelerini öngöremedim. Buralara kadar geleceğini düşünmedim. Paylaşım yaptığım uygulama çok az sayıda Türk’ün yer aldığı, genellikler gayri Müslim ve sol kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu yerdir. Bu paylaşımla halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek istemedim. Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Eylemim halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama sonucuna bir diyeceğim yoktur. Bundan dolayı çok pişmanım. Ailemde manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağımı, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenize söz veriyorum. Herhangi bir kimsenin dini değerine aşağılamayacağıma dair sözümü yinelemek istiyorum" dedi.

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Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve kararla birlikte tahliyesine hükmedildi.

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İDDİANAME

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Safa Yasin Ö. hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

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