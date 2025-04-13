Camideki çelik kasadaki paraları çalan hırsız polisten kaçamadı

Olay, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki Danışmendliler döneminde inşa edilen 891 yıllık Ulu Cami'de (Camikebir) meydana geldi. Camiye elinde bir çanta ile gelen H.G. yardım için toplanan çelik kasadaki paraları çalmaya kalkıştı.

Kasayı demir çubukla açmaya çalışan H.G., güvenlik görevlisi F.T'nin olayı fark edip gelmesiyle uzaklaşmaya çalıştı. Güvenlik görevlisiyle yaşadığı arbedenin ardından H.G. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla H.G., Cumhuriyet Meydanı'nda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.G., adliyeye sevk edildi.

Bu arada, hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli H.G.'nin çelik kasayı açmaya çalıştığı, onu fark eden güvenlik görevlisi F.T.'nin yanına gelerek müdahale ettiği, ardından da taraflar arasında arbede yaşandığı ve H.G.'nin kaçtığı görüldü.