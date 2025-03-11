Camiden atılan anne ve yavru kediler korumaya alındı

Kaynak: AA

Mersin'de anne ve yavru kedilerin camiden atıldığı andaki görüntüler büyük tepki çekmişti. Kediler korumaya alındı.

Mersin'de bir camideki vaaz kürsüsünün altında doğum yapan anne kedi ve yavruları cemaatin isteği üzerine camiden dışarı atılmıştı.

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Anne kedinin yakalanma görüntüleri ise infial yaratmıştı. Kediler Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.

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Merkez Toroslar ilçesi Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ve 3 yavrusu için ibadethanenin avlusuna kulübe konuldu. Bir süre burada beslenen kediler, tekrar vaaz kürsüsünün altına saklanmaları üzerine Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

SAHİPLENDİRİLECEKLER

Veterinerlerin yakından ilgilendiği kediler, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne kedi ve yavruları, bakım sürecinin ardından sahiplendirilecek.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Mersin’de camide vaaz kürsüsünün altına yavrulayan kedi, 'cemaatin ürkmesi nedeniyle' kediler cami avlusuna atılmıştı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Camiden atılan anne ve yavru kediler korumaya alındı