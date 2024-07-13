Camiden çaldı, pantolonunda sakladı!

Kaynak: İHA
Camiden çaldı, pantolonunda sakladı!

Sultangazi'de cerrahi maske ve şapka takarak camiye giden bir şüpheli, beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çaldı. Birçok kez camiden ayakkabı çaldığı öğrenilen şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli defalarca kez çevredeki diğer camilerden ayakkabı çaldı. Son ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin ilginç yöntemi görenleri şaşırttı.

Beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çalan cerrahi maskeli ve şapkalı hırsız, daha sonra ise elini kolunu sallayarak gözden kayboldu. Çalınan ayakkabının bir babaya, kızı tarafından doğum günü hediyesi olarak hediye edildiği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahsın camiye girdikten sonra ayakkabı dolaplarını kontrol ettiği, daha sonra ise beğendiği ayakkabıyı pantolonunun içine saklayarak çalıp olay yerinden ayrıldığı görülüyor.



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