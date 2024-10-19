Camiden çaldıkları şey şoka uğrattı!

Kaynak: AA
Camiden çaldıkları şey şoka uğrattı!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki camiden yangın söndürme tüpünün çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kelebek Çayırı Camisi'ne tişörtleriyle yüzlerini kapatarak giren iki hırsız, duvara sabitlemiş yangın tüpünü çalarak uzaklaştı.

Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili açıklama yapan Kelebek Çayırı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Öner, hırsızlıkların önüne geçebilmek için caminin üst katına çıkan merdivenleri kepenkle kapattıklarını söyledi.

Ayrıca kapıları kilitlemeye başladıklarını belirten Öner, "Maalesef ara ara camimizde hırsızlıklar olabiliyor. En son 2 genç, yüzlerini kapamak suretiyle geliyorlar, yangın söndürme tüpümüzü alıp gidiyorlar. Bizi üzen olay şu ki bunu yapanların genç olması." ifadelerini kullandı.

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