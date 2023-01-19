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Cami duvarına çirkin çizim yapanlar yakalandı

İstanbul'da bir caminin duvarına ters haç ve penis sembolü çizen kişiler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:25
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Caminin duvarına uygunsuz çizim yapan kişiler yakalandı

Cami duvarına çirkin çizim yapanlar yakalandı
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Çatalca’da inşaat halindeki bir caminin duvarına kimliği belirsiz kişilerce ters haç ve penis sembolü çizildi.

İstanbul'da görev yapan Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak kişilerin yakalandığını duyurdu. 

Çatalca Kaymakamı Ermiş ise olayın takipçisi olduğunu ve çizimi yapan iki kişinin yakalandığını açıkladı. Şahısların alkollü olduğu belirtildi.

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'in yaptığı açıklama şöyle:

"Bu sabah Çatalca’da can sıkıcı bir olay yaşandı. Dün akşam saatlerinde  alkol alan kendini bilmez iki şahıs bazı cami duvarlarına, özel okul istinad duvarı ve bazı bilboardlara, inşaatı bitmek üzere olan Millet Bahçesinden açıktan hırsızlık yapmak suretiyle çaldıkları boyalarla uygunsuz, gayri ahlaki ve seviyesiz şekil ve yazılar yazmışlar.

Her ne kadar kimselere görünmeden ve kameralara takılmadan bu iğrençliği yapmaya çalışsalar da konuyu bizzat takip etmek suretiyle ve  Emniyet Müdürlüğümüz  ve Başsavcılığımızın yoğun gayreti ile 2 saat içerisinde bölgedeki onlarca kamera görüntüleri izlenerek failler yakalandı, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Bilinmesini isterim ki  Halkımızın desteği ve yasalara olan saygısı ve Kolluk güçlerimizin gayreti sayesinde 1115 kilometrekare yüz ölçümü ile İstanbul’un en büyük İlçesi olan Çatalca İçemiz geniş coğrafyasına rağmen 2021 ve 2022 de kişilere karşı suçlarda %100, mala karşı işlenen suçlarda % 96 aydınlatma oranıyla en güvenli İlçedir. Katkısı olan tüm vatandaşlarımıza, Adliye ve ve Kolluk çalışanlarımıza, bekçi, zabıta ve özel güvenlik personellerimize şükranlarımı iletiyorum." 

 

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