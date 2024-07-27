Camiye yıldırım düştü

Kaynak: İHA
Camiye yıldırım düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan İshaklı Camisi'ne yıldırım düşmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Bafra'nın Koşuköyü Mahallesi'nde yer alan camiye dün akşam saatlerinde gök gürültülü ve şiddetli yağışın ardından yıldırım düştü.

Olay sonucunda caminin elektrik tesisatlarında yangın çıktı ve yapıda maddi hasar meydana geldi.

Camii İmam Hatibi Umut Yaldır, yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik tesisatlarının yandığını ve camide hasar oluştuğunu belirtti.

Yaldır, "Akşam namazından yaklaşık 30 dakika sonra camimize yıldırım düştü. Bu olay sonucunda elektrik tesisatlarımız yandı ve camimizde maddi hasar meydana geldi. Çok şükür ki can kaybı yaşanmadı," dedi.

Yıldırımın neden olduğu hasarın boyutları hakkında detaylı incelemeler yapılırken, onarım çalışmaları için gerekli adımların atılacağı bildirildi.

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