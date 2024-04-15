Camları kırık ve kullanılmayan otomobili çaldı. Tutuklandı

Kaynak: İHA
Camları kırık ve kullanılmayan otomobili çaldı. Tutuklandı
Burdur’da bir şahıs, çamlık alana bırakılan camları kırık ve plakasız otomobili çaldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan şahıs tutuklandı.

Burdur’da meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre dün öğle saatlerinde Y.S., polis merkezine giderek merkez Bozkurt Mahallesi Eski TOKİ binaları üst kısmında bulunan çamlık alana 1 yıl önce bıraktığı 15 AZ 489 plakalı çalışır vaziyette olmayan, camları kırık ve üzerinde plaka bulunmayan Murat 131 marka otomobilinin çalındığını ihbar etti.

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İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde aracı çalan şüpheliinin A.G. (34) olduğunu belirledi. Şüpheli gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Çaldığı otomobil bulunarak sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan A.G., tutuklandı.

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