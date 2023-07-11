Camları silerken 2. kattan aşağı düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde balkonda camları sildiği esnada korkuluk demirlerin kopması sonucu 2. kattan aşağıya düştü.

Camları silerken 2. kattan aşağı düştü

İHA’nın haberine göre ,olay saat 12.30 sıralarında Ankara Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (35) isimli kadın, balkon camlarını sildiği sırada korkuluk demirlerinin yerinden kopması sonucu 2. kattan yere düştü. Evde bulunan arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadı, Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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