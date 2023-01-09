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Çamlıca Camisi'nin otoparkı sıfır otomobil dolu

Üsküdar’da bulunan Büyük Çamlıca Camisi'ne ait ücretsiz otoparkın, sıfır ve ikinci el otomobil stokçuları tarafından kullanıldığı ortaya çıktı 

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:09
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Çamlıca Camisi'nin otoparkı sıfır otomobil dolu

Çamlıca Camisi'nin otoparkı sıfır otomobil dolu
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Çamlıca Camisi otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anları görüntüleyen kişi, “Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir” diyerek duruma tepki gösterdi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların üzerinde uzun zamandır orada durduklarını belli eden toz tabakasının olması dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camisi otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü.

"NASILSA DEĞERLENİR"

Cami otoparkında bulunan araçları bir kişi cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar” diyerek tepki gösterdi. 

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9.01.2023 10:11
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