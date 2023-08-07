Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 1,2 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısının bu ay itibarıyla 1 milyon 196 bine ulaştığını bildirdi.

Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 1,2 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, İstanbul'un yeni silüetlerinden Çamlıca Kulesi'ne ziyarette bulundu. Yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, kuleyi gezdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de eğitim gören ve üzerinde Beşiktaş forması bulunan Endonezyalı öğrencilerle de sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'ni geçen yıl ağustos ayı sonu itibarıyla 788 bin 241 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Çamlıca Kulemizin ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre ziyaretçi sayısı 407 bin 759 artış göstermiş durumda ve şu an 1 milyon 196 bine ulaştı. Kulemiz, uluslararası bir turistik cazibe merkezi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 35’i yabancı turistlerimizden oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

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29 MAYIS 2021'DE AÇILMIŞTI

Açıklamada verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Mayıs 2021'de açılan Çamlıca Kulesi, 369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyor.

Şehrin siluetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan Çamlıca Kulesi, İstanbulluların yanı sıra şehri ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ziyaretçiler, İstanbul manzarasına ek olarak, çok boyutlu İstanbul filmi "Seyyah 360" ve katılımcılarına Ay'ın karanlık yüzeyine seyahat deneyimi yaşatan dijital temapark "Hedef Ay" ile kulede keyifli zaman geçirme imkanı buluyor. İnteraktif alanlar ve panoramik İstanbul manzarasıyla son 6 ayda Çamlıca Kulesi'nde turistlerin ortalama ziyaret süreleri 1-1,5 saate ulaştı.

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