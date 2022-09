﻿Çamura batmış çark halen dönmeye çalışıyor

Yazdığımız yazılarda bazen yanlış yazmamak adına eksik bıraktığımız bölümler olabiliyor. Bu, bilmediğimiz için değil çok taraflı doğrulamayı yapamadığımız zaman oluyor. Bazen ise yerimiz kalmadığı için yazmadığımız bile oluyor.

Fakat sırf bilip de yazmadığımız zamanlarda insanların sanki açık bulmuş gibi yalanlamaya girişmeleri hem komik hem de acizlik olarak karşımıza çıkıyor.

Hele hele "yalan yazıyorsunuz" diye üste çıkmaya çalıştıklarında sinirlerim zıplıyor.

Bakın…

Tekzip kelimesi, doğru olmayan gerçekliğinden şüphe edilen durumlar için kullanılan bir kavramdır. Türk Dil Kurumu'na göre tekzip kelimesinin anlamı "yalanlama" şeklinde ifade edilmektedir.

Cevap ve düzeltme olarak da bilinen tekzip hakkı, kendileri hakkında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişi ve kuruluşlara, aynı yolu kullanarak karşılık verme, kendilerini savunma ve yanlış açıklamaları düzeltme imkânı tanıyan bir haktır.

Basın Kanunu m. 14/1-son cümle gereğince tekzip yayını düzeltme ve cevap gerektiren yayının yer aldığı sayfada ve bu sütunlarda, aynı puntolarla, aynı şekilde yayımlanacaktır. Bu usule aykırı yapılan düzeltme yayını hakkında yayımdan itibaren on beş içerisinde sulh ceza hâkimine başvurulabilir.

Neden bu bilgileri verdim?

Çünkü her şeyde olduğu gibi TEKZİP hakkı da artık başka sebeplerle kullanılıyor.

Anlatayım efendim.

Bir boşanma davası ve sosyal medyadan tarafların yaptığı açıklamalar, suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Sedat Peker'in paylaşımları ile gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban hakkındaki iddiaları, bağlantıları buradan araştırarak anlatmaya çalışıyorum.

Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşine ait MAYA Danışmanlık adlı firmanın geçmişi ve yine Taşkesenlioğlu'nun mahkemeye sunduğu dilekçede belirttiği Mengen Organik tarım adı firmanın geçmişlerini, resmî belge olan Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden sizlere aktardım.

Mengen Organik Tarım adlı firmayı incelerken firmanın resmî internet sitesinde yer alan ve yine bu firmanın şubesine atanan Genel Müdür'ün çalışmış olduğu bir holdinge denk gelmiş ve bu Holding'in ortaklığını anlatmış, sahipleri hakkında SPK'da yer alan resmî bilgilere yer vermiştim.

Bu bilgileri sütunumdan anlattığım gibi aynı zamanda çıktığım televizyon programında da anlattım.

Buraya kadar her şey normal…

Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni bir tekzip geldiğini belirtti ve bana gönderdi. Mail yolu ile gelen ve resmî olmayan tekzip metninde aynen şunlar yazıyor:

"Ünsal Ban isimli kişi grup şirketimiz bünyesinde çalışmadığı gibi YCL HOLDİNG iştiraklerinde de hiçbir ortaklığı olmamıştır. Kuruluşundan itibaren tek ve yetkili ortağı kamuya açık şekilde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde de anlaşılabileceği üzere Fatma Yücel'dir. Haberde Bahsi geçen Mengen Tarım Hayvancılık ve sür ürünleri anonim şirketi ile Holdingimiz ve diğer şirketlerimizin doğrudan yada dolaylı ortaklığı olmamıştır…"

"Şirketimiz açıklamaların aksine halka arz edilmemiş olup, şirketimiz ve yönetimimiz hakkında her türlü yasal mevzuatlara aykırılıktan dolayı hiçbir işlem yapılmamıştır."

Açıklama böyle.

Cevap hakkını gazetecilik etik gereği mutlaka yayınlarım. En doğal ve tabii haklarıdır. Ancak kabul etmek zorunda değilim zira bizler aptal değiliz.

Şimdiiii….

Adım adım gidelim.

Şirketin yaptığı açıklamada, "Ünsal Ban isimli kişi grup şirketimiz bünyesinde çalışmadığı gibi YCL HOLDİNG iştiraklerinde de hiçbir ortaklığı olmamıştır" deniyor.

Yazımda zaten "Ünsal Ban ortak" falan diye bir bölüm olmadı. Ünsal Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförleri Ahmet Karakaş'ın nasıl bir organizasyon tertip ettiği ortada.

Diğer cevap "Kuruluşundan itibaren tek ve yetkili ortağı kamuya açık şekilde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde de anlaşılabileceği üzere Fatma Yücel'dir" ifadesi.

YCL Holding'in sahibinin Fatma Yücel olduğunu zaten yazıda belirttim. Diğer cevapta da "Haberde Bahsi geçen Mengen Tarım Hayvancılık ve sür ürünleri anonim şirketi ile Holdingimiz ve diğer şirketlerimizin doğrudan yada dolaylı ortaklığı olmamıştır" deniyor.

Şimdi burada duralım.

İnternet aramasına "Mengen Organik tarım" yazın. Karşınıza www.mengenorganikciftlik.com adlı sayfa çıkacak. "Hakkımızda" kısmına girin.

Ne yazıyor ?

"YCL Holding tarım ve hayvancılık ile turizm sektöründeki faaliyetleri bağlı ortaklığımız Mengen Organik Çiftlik Tarım, Hayvancılık ve Turizm Anonim Şirketi bünyesinde yürütülmektedir. Mengen Organik Çiftlik Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde, İstanbul-Ankara Karayolunun yaklaşık 20 km. kuzeyinde ve Bolu il sınırları içindeki Mengen Havzasında yer almaktadır."

Ne yazıyormuş efendim?

"YCL HOLDİNG tarım ve hayvancılık ile turizm sektöründeki faaliyetleri bağlı ortaklığımız…"

Hadi Mengen Tarım bu bilgiyi Holding'in bilgisi dışında yazdı diyelim. YCL Holding'in çalışan bir internet sayfası olmadığı için(!) sosyal medyadaki resmî hesaplarına bakalım.

22 Eylül 2019 tarih saat 12:50'de YCL HOLDİNG @HoldingYcl adlı hesaptan bir tanıtım videosu paylaşılmış. Videoyu oynatıyoruz aaa ilk reklam, bağımız yok denilen "Mengen Organik Çiftlik" reklamı.

Diğer iddiaları ise "Şirketimiz açıklamaların aksine halka arz edilmemiş olup, şirketimiz ve yönetimimiz hakkında her türlü yasal mevzuatlara aykırılıktan dolayı hiçbir işlem yapılmamıştır" şeklinde olmuş.

Yazımda "halka arz edildi" demedim "halka arz haberleri var" dedim. Dünya gazetesinin 20 Kasım 2020 tarihli haberinde "YCL Petrol ve Madencilik halka arza hazırlanıyor" ve bu başlıkla onlarca haber halen internette duruyor.

Diğeri ise cevapta, "yönetimimiz hakkında her türlü yasal mevzuatlara aykırılıktan dolayı hiçbir işlem yapılmamıştır" deniyor.

İnternet arama sayfasına lütfen şirket sahibinin ismini yazın sadece. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'ın bu kişi hakkında yayımladığı kısıtlama kararını göreceksiniz. Ayrıca SPK'nın yaptığı suç duyurularının tamamını göreceksiniz.

Hepsi bende sayfa sayfa kayıtlı…

Değerli dostlar. Bu ve buna benzer firmalar mevcut sistemden aldıkları veya aldıklarını düşündükleri güç ile zor durumda olan gazeteleri ve medyayı TEKZİP metni diye resmî olmayan, içeriği tamamen yalan açıklamalarla adeta tehdit ediyor.

Benim kapım herkese açık.

Her açıklamaya, her bilgiye, gerçeğe ulaşmak adına her türlü somut olguyu köşeme taşımaya hazırım.

Fakat beni ve okuyucularımı aptal yerine koymaya çalışarak atılacak her adımın da karşısındayım.

Resmî belgeler, yaptığınız tanıtım filmleri, reklam organizasyonları, iş birlikleri ticaret sicil gazeteleri firmanın bu açıklamasını apaçık yalanlıyor.

Zaten meselemiz bu firma da değil. Bu firma gibi yapıları yaratan sistemin ve iktidarın kendisi…

Çamura batmış bir çark halen dönmeye çalışıyor.

Bu çark kırılacak.