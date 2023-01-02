Bugün veda zamanı…

Yeniçağ gazetesinde okuyucularımla beraber "çağ" atladığımı düşünüyorum.

Yıllardan bu yana toplamda milyarlarca dolar değerindeki yolsuzluk ve usulsüzlük hikayelerini size bu köşeden aktarma fırsatı buldum.

Bu zamana kadar ne bir yazdığım satıra karışıldı ne de "aman şunu yazma" denildi. Aksine gelen baskılara göğüs gerdiler.

Sanırım anlamışsınızdır.

Yeniçağ gazetesi ile olan hikayemize burada bir virgül koyuyoruz.

Nokta değil çünkü yine yollarımız kesişecek.

Bu değerli gazetenin nasıl ayakta kalmak için özveriyle çalışanları olduğunun birebir tanığıyım. Yazılarımda kahrımı çeken editörlere, yazı işlerine teşekkürü bir borç bilirim. Haklarını helal etsinler.

En başta Yeniçağ gazetesi sahibi değerli ağabeyim Ahmet Çelik'e teşekkür ederim.

Yeni yılda yeni bir yoldan yazılarımızı yine siz değerli okuyuculara duyurmaya, okutmaya, bir kuruşun bile hesabını sormaya devam edeceğiz.

Burada çok şey öğrendim. Öğrenmeye de devam edeceğim.

Yeni yılda görüşmek üzere…

Umarım önümüzdeki yıl geçen yılları aratmaz.

Sevgiyle kalın.