Can Ataklı yandaş kalemi ayıpladı!

Ünlü yazar Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi’nin dünkü Erdoğan ile Özel karşılaştırmasını ayıpladı. Ataklı, “Ayıp ama, böyle kıyaslama yapılır mı?” diyerek tepki gösterdi.

SELVİ: ERDOĞAN’IN MI? YOKSA ÖZGÜR ÖZEL Mİ?

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi dünkü köşe yazısında Erdoğan’ın İran ve İsrail arasındaki geriliminde arabulucu rolünü öve öve bitiremedi. Selvi, övgünün sonunda Erdoğan’ı Özel ile kıyasladı. Selvi, “24 saat içinde 12 devlet başkanı ile görüşen, ABD Başkanı Trump’la ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile üst üste 2 kez konuşan, iki lideri barış anlaşması yapmak üzere İstanbul’a davet eden, 23 yıldır Türkiye’yi yöneten, dünyanın en tecrübeli liderlerinden biri olan, aynı zamanda Batı dünyası tarafından da dünyanın en güçlü dört liderinden biri olarak gösterilen Erdoğan’ın mı? Yoksa CHP’yi yönetmekte zorlanan, Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi olmaktan kurtulamayan Özgür Özel’in mi?” demişti.

ATAKLI YANDAŞIN KIYASLAMASINI AYIPLADI: YALAKALIK TAMAM AMA BU KADARI AYIP

Saray’ın derin kulağının kıyaslamasına sert tepkide ünlü yazar Can Ataklı’dan geldi. Ataklı, bugünkü köşe yazısında Selvi’yi ayıpladı. “Yalakalık tamam ama bu kadarı ayıp. Ayıp ama, böyle kıyaslama yapılır mı? Özgür Özel de devlet yönetiminde olsa üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir” dedi.