Can Ataklı’dan teğmen Çelebi’ye kavgada bile söylenmeyecek sözler

Ünlü gazeteci Can Ataklı, AKP’li Mehmet Ali Çelebi'ye açılım tiyatrosu üzerinden ağır hakaretlerde bulunarak, “Çıkıp konuşsana lan! Utanmaz adam! İyi ki seni askerlikten atmışlar; kalsaydın duruma göre ağız değiştirecektin demek” dedi.

AÇILIM TİYATROSU GÜNDEM OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ diye hitap edip, Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan için ‘örgütü lağvedin’ çağrısı yapmıştı. Teröristbaşı Öcalan’ın çağrısıyla tiyatronun ilk perdesi oynanmıştı. İkinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ile devam ederken, son perde ise silahların yakılması ile sürmüştü. Sürece dair Erdoğan ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışında bulunurken, silahların yakılmasını 41 yıllık terör belasının bitişi şeklinde müjde vererek duyurmuştu.

ATAKLI: ÇIKIP KONUŞSANA LAN! UTANMAZ ADAM

Sürece dair yorumlar gazetecilerden gelirken usta gazeteci Can Ataklı, eski teğmen, CHP’li ve şu anda AKP’li vekil olan Mehmet Ali Çelebi'yi hedef alarak ağır hakaretlerde bulundu. Ataklı, “Çıkıp konuşsana lan! Utanmaz adam! İyi ki seni askerlikten atmışlar; kalsaydın duruma göre ağız değiştirecektin demek” dedi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Ankara'da dünyaya gelen Mehmet Ali Çelebi, İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitiren Çelebi, 2007'de Kara Harp Okulunu dördüncü olarak bitirdi. 2007 yılında teğmen rütbesini aldı. Sistem mühendisi olarak mezun olan Çelebi, bir yıllık eğitimden sonra askerî helikopter pilotu oldu. Yazılım ve veri tabanı uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla tamamladı.

Ergenekon davaları kapsamında, "örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 18 Eylül 2008'de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yatan 11 Mart 2014 tarihinde hakkındaki suçlamalardan beraat etti. Bu süreçte yaşadıklarını anlattığı Teğmen adlı kitabı kaleme aldı.

Siyasi kararına CHP ile atılan Çelebi, ardından partisinden istifa ederek Memleket Partisi’ne katılmıştı. Son olarak partide birliğini bozulmasından dolayı partiden istifa etmişti. AKP’den aday gösterilen Çelebi, İzmir vekili olmuştu.