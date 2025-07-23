Can Ataklı’dan yandaş gazetecilere: Terörist demeyin, bir gün lazım olur!

Gazeteci Can Ataklı, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye’de medyada kullanılan “terörist” ifadelerinin devletin söylemine göre değişebildiğini vurgulayarak Mazlum Abdi’ye yönelik “terörist” yakıştırmalarını eleştiren Ataklı, “Bir gün lazım olur, o zaman ne yapacaksınız?” diyerek yandaş medyayı uyardı. Ataklı, geçmişte terörist olarak anılan bazı kişilerin sonrasında devlet yetkilileriyle dostane ilişkiler kurduğunu hatırlattı ve yandaş medyanın bu konuda daha temkinli olması gerektiğini dile getirdi.

Can Ataklı’nın uyarısı şöyle:

PKK artık biliyorsunuz terörist değil. Mesela resmi jargonda, hani “bölücü katil, terörist başı, bebek katili Abdullah Öcalan” falan bunlar bitti. “Terör örgütünün sözde lideri” vardı mesela. O da bitti. Ne geldi yerine? PKK'nın önderi, kurucu önderi oldu. Fakat bizim medyamız hala adapte olamıyor.

Yani bizzat en tepeden “artık bu terörist değil. PKK'nın önderidir. Bunlar bizim çocuklarımız. Askere bile alırız” falan. Fakat PKK dışında kalanlar tabii henüz onlara yukarıdan bir talimat gitmediği için hala terörist diyor.

CNN Türk, bu Mazlum Kobani'nin koruması tarafından öldürüldüğünü duyurdu. İddia diye. Sonra bu yalanlandı. Fakat haberde “terörist Mazlum öldürüldü” diye verdiler... Mazlum Abdi’ye terörist demesinler; bir gün lâzım olur!

Colani’ye “terörist terörist terörist” dediniz. Sonra senin bakanların, eski Genelkurmay Başkanın koştu, “dostum, dostum” diye sarıldı. Türk askerini yakanlara... Şu yandaş yalakalara söylüyorum. Hadi biriniz Colani için ya da sizin deyiminizle Şara için hadi terörist deyin bakayım! Şimdi Mazlum Abdi yarın Suriye Cumhurbaşkanı olursa o da siyah giyip böyle bir de kravat takarsa... Çünkü o böyle Colani gibi hırtın teki de değil. O böyle renkli menkli de bir kravat takarsa senin MİT Başkanın Dışişleri Bakanın, “dostum” diye sarılırsa ne diyeceksiniz lan?