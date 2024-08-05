Can Atalay: Vekilliğim yeniden tanınsın

Anayasa Mahkemesinin hakkında verdiği hak ihlalleri kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve Mecliste yapılan oylama sonucunda TİP Milletvekilliği düşürülen Can Atalay tutuklu bulunduğu cezaevinden açıklama yaptı.

Atalay açıklamasında AYM kararlarının uygulanmamasının meclisin saygınlığına zarar verdiğini ifade etmesinin yanı sıra AYM tarafından verilen kararların derhal uygulanması ve hak ihlalleri kararlarının doğal sonucu olarak tahliye edilmesini beklediğini açıkladı.

Atalay’ın açıklaması şu şekilde oldu:

“KAMUOYUNA

Anayasa’nın açık, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın “olmayan hükümlerle”, “olmayacak işlemlerle” seçilmiş bir milletvekilinin milletvekilliğini “düşürdüler”. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Anayasa’nın açıkça çiğnenmesine ortak ettiler. Tepkim, itirazım, uğradığım haksızlığın yanı sıra ülkemize yaşatılan “anayasal kriz”dir. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duydum.

Anayasa Mahkemesi’nin bir kez daha gelişmeyi hukuk zeminine çekme kararını hem kendim hem de ülkem için çok önemli buluyorum.

Milli iradeye ve kolu bacağı budanmış dahi olsa demokrasiye zerre saygısı olanlar memlekete daha fazla zarar vermemelidir.

Artık söz konusu olan meclisin hukukudur.

Artık söz konusu olan meclisin saygınlığıdır.

Artık söz konusu olan meclise talimatla işlem yaptırılmasına itirazdır.

Anayasa Mahkemesi Kararı’nın derhal uygulanarak hukuka dönülmesini, Anayasa açık hükümlerinin uygulanmasını, zaten kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmediğim vekilliğimin yeniden tanınmasını, hakkımda art arda verilen hak ihlalleri kararlarının doğal sonucu olarak tahliye edilmemi bekliyorum.

Yenileyerek diyorum ki: Anayasa Mahkemesi kararının gereklerinin ivedilikle uygulanmasını, Anayasa’nın açık hükümlerine daha fazla direnilmemesini, zaten hiç düşmediği tespit edilen milletvekilliğine ilişkin tüm prosedürün yerine getirilmesini, Anayasa Mahkemesi’nin konu ile ilgili üç kararının doğal ve zorunlu sonucu olarak bekliyorum.

Ş. Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili

Marmara (Silivri) Cezaevi, A 47

Ağustos 2024”