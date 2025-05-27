Can grubu Ciner'den devralmıştı! Habertürk'te üst düzey atama

Habertürk TV’den üst düzey görevlendirme haberi geldi. Haberi sosyal medyadan eşi duyurdu.

Can Grubu'nun satın aldığı Habertürk TV’den üst düzey atama geldi.

MedyaRadar'da yer alan habere göre, 2023 yılından bu yana kanalda görev alan Ceylan Sever, Özel Haber Şefi olarak atandı.

Ceylan Sever’in atama haberini, İstanbul Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan ayrıca, hukuk alanında birçok akademik çalışma ve yayın gerçekleştiren eşi Mesut Öcal duyurdu.

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X hesabından paylaşımda bulunan Mesut Öcal şu ifadeleri kullandı:

Habertürk TV’de Özel Haber Şefi olarak görevlendirilen sevgili eşim Ceylan Sever’e yeni görevinde gönülden başarılar diliyorum. Daha önce TV8 ve Habertürk TV’de başlamış kariyer yolculuğuna 2016’dan itibaren eşlik etmeye başladım. Vatan Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, TV100, CNN Türk ve Habertürk TV’de nice başarılarına en yakından şahit oldum. Böyle başarılı ve sadece işini yapan bir gazetecinin ses getiren haberleriyle ve çalışkanlığıyla geç de olsa takdir görmesi, bizi ve tüm geniş ailesini sevindirdi ve gururlandırdı” diyen Mesut Öcal, “Daha önce benzerlerine şahit olduğum nice başarılarda seni tekrar görmek ümidiyle… Tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Ceylan Sever, eşinin bu duygusal paylaşımına, kendi profilinde yeniden yayınlayarak karşılık verdi.

CEYLAN SEVER KİMDİR?

Ceylan Sever, 6 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği bölümünü tamamladı.

İlk olarak TV8’de staj yaptı. Muhabir olarak başladığı kariyerine, Vatan gazetesi, Hürriyet, CNN Türk gibi kuruluşlar yer verdi. 2023 yılından bu yana Habertürk kadrosunda yer alan deneyimli isim, kariyerine Özel Haber Şefi olarak devam edecek.