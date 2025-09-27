Can Uzun gollerine devam ediyor: Seriyi 6 maça çıkardı

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, üst üste 6 maçta gol atma başarısı gösterdi. Uzun gol atamadığı tek maçta da asist yapmıştı. Genç futbolcu takımının bu sezonki tüm maçlarında skor katkısı yapma başarısı gösterdi.

Bundesliga'nın 5. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

Eintracht Frankfurt forma giyen Türk oyuncu Can Uzun gollerine bu maçta da devam etti.

19 yaşındaki futbolcu, 45+1. dakikada attığı golle takımını 5-0 üstünlüğe taşıdı.

Can Uzun, ligdeki tüm maçlarda ağları havalandırarak gol sayısını 5'e çıkardı.

Werder Bremen, Hoffenheim, Bayern Leverkusen ve Union Berlin maçında da birer gol atan Uzun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray mücadelesinde de 1 gole imza atmıştı.

Uzun'un bu sezon gol atamadığı tek maç ise 17 Ağustos'ta Almanya Kupası'ndaki FV Engers 07 maçı oldu. Genç oyuncu bu maçta 1 asist yaptı.

10 GOLLÜ MAÇIN SON BÖLÜMÜ NEFES KESTİ

Maç ise Eintracht Frankfurt'un 6-4 üstünlüğüyle devam ediyor.

Eintracht Frankfurt 11 ve 47. dakikada Robin Koch, 15. dakikada Ansgar Knauff, 35. dakikada Jonathan Burkardt, 39. dakikada Fares Chaibi'nin golleriyle 6-0 öne geçti.

Borussia Mönchengladbach'ın 72. dakikada Jens Castrop, 78. dakikada Haris Tabakovic, 83. dakikada Yannik Engelhardt ve 90+9. dakikada Grant-Leon Ranos'un attığı gollerle farkı ikiye kadar indirse de puan için yeterli olmadı.

Maçı 6-4 kazanan Eintracht Frankfurt puanını 9'a yükseltti. Mönchengladbach ise 2 puanda kaldı.

