Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar atasözünün anlamı nedir?

Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Eğer kişi bir işi başarmak için çok çaba sarf ediyor ve emek veriyorsa, bu emeğinin karşılığını er ya da geç alır.

Eğer kişi başarmak için hiç çaba sarf etmiyorsa, karşısına bir başarının çıkması olanaksızdır. Bu atasözü halk arasında ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına olarak da kullanılmaktadır.

ÇANAĞA NE DOĞRARSAN KAŞIĞINDA O ÇIKAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bu devirde paranı öyle har vurup harman savurursan olacağı bu, şimdi senin için bunu söylemek zor ama ilerde dersin çanağına ne doğrarsan çanağında o çıkar diye...