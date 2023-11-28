Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar atasözünün anlamı nedir?

Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar atasözünün anlamı nedir?

Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Eğer kişi bir işi başarmak için çok çaba sarf ediyor ve emek veriyorsa, bu emeğinin karşılığını er ya da geç alır.

Eğer kişi başarmak için hiç çaba sarf etmiyorsa, karşısına bir başarının çıkması olanaksızdır. Bu atasözü halk arasında ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına olarak da kullanılmaktadır.

ÇANAĞA NE DOĞRARSAN KAŞIĞINDA O ÇIKAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bu devirde paranı öyle har vurup harman savurursan olacağı bu, şimdi senin için bunu söylemek zor ama ilerde dersin çanağına ne doğrarsan çanağında o çıkar diye...

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yapay zeka asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna tahmin etti. Geçen sene yaklaşmıştı Ekonomi
Yapay zeka asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna tahmin etti. Geçen sene yaklaşmıştı
Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu! Öldüresiye dövmüşlerdi Gündem
Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu! Öldüresiye dövmüşlerdi
Antalya'dan Avrupa'ya 20 milyon dolarlık Noel çiçeği Ekonomi
Antalya'dan Avrupa'ya 20 milyon dolarlık Noel çiçeği
Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi Magazin
Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı Spor
Trabzonsporlu futbolcuların bıraktığı not kafeterya işletmecisini duygulandırdı