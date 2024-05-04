Cilt hastalıklarına iyi gelen besinler nelerdir? Uzmanlar açıkladı

Sivilce sorunlarıyla mücadele, çoğu insanın karşılaştığı zorlu bir süreçtir. Sivilceler iyileşse bile, yüzde bıraktıkları izlerle uzun süre mücadele etmek gerekebilir.

Cildimiz, vücudumuzun en büyük organıdır ve hem enfeksiyonlara karşı koruma sağlar hem de estetik açıdan önem taşır.

Bu nedenle cildimizi sağlıklı tutmak için dengeli ve besleyici bir diyet uygulamak önemlidir.

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı onarabilir ve cildimizin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Peki, yeterli ve doğru besinleri alıyor muyuz?

Güzellik uzmanı Safiye Nur Şimşek, akne ve cilt lekeleri için faydalı besinler hakkında bilgi veriyor. Şimşek, sosyal medya ve bloglarda cilt için faydalı olduğu iddia edilen doğal yağ ve gıda tariflerinin aslında cilde zarar verebileceğini belirtiyor.

Örneğin, çay ağacı yağı veya zeytinyağı gibi büyük moleküllü yağlar cilt gözeneklerini tıkayarak leke ve komedon sorunlarına yol açabilir.

Uzman Dr. Ahu Çiler Turgut ise beslenmenin cilt sağlığı üzerindeki etkisini şu sözlerle açıklıyor:

"Cildimiz, vücudumuzun en büyük organıdır ve aldığımız besinler doğrudan cilt hücrelerimizi etkiler. Besin değeri düşük gıdalar, cildin büyüme ve onarımı için yetersiz kaynaklar sağlar. Vitaminler, mineraller ve diğer besinler açısından zengin bir diyet, cildimize yüksek kaliteli kaynaklar sunar."

Cilt sağlığı için faydalı 12 besin:

• Balık: Omega-3 açısından zengin balık, cildin nem dengesini korur.

• Böğürtlen: Antioksidanlar açısından zengin mor meyveler, cildin genç görünümünü korur.

• Ceviz: Omega-3 ve E vitamini içeren ceviz, cildin esnekliğini artırır.

• Havuç: A vitamini açısından zengin havuç, akneli ciltler için faydalıdır.

• Kabak Çekirdeği: Anti-aging etkisi olan kabak çekirdeği, hücre yenilenmesine yardımcı olur.

• Kırmızı Et: Çinko ve demir içeren kırmızı et, cilt sağlığını destekler.

• Soya: Kolajen üretimini destekleyen soya, yaşlanma etkilerini azaltır.

• Su: Vücut ve cilt sağlığı için gerekli olan su, nem dengesini korur.

• Yoğurt: Mineraller açısından zengin yoğurt, cilde nem kazandırır.

• Yeşil Çay: Serbest radikalleri engelleyen yeşil çay, cildi korur.

• Yumurta: B12 ve biyotin açısından zengin yumurta, cildi sıkılaştırır.

• Zeytinyağı: Omega-9 açısından zengin zeytinyağı, cilde parlaklık verir ve kırışıklıkları önler.