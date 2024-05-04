Koç ve Tekeler güzellik yarışmasından renkli görüntüler

Kimi direndi podyuma çıkmamak için...İlk defa bu kadar insan kalabalığı görüyordu. İte kaka podyuma çıktı.

Fotoğraflar Burdur'da her yıl düzenlenen Honamlı tekesi ve koçlarının yarıştığı güzellik yarışmasından. Burdurlular da yoğun ilgi gösterdi yarışmaya.

Güzellik yarışmasına 20 koç ve 24 Honamlı tekesi katıldı. Juri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden oluştu. Güzellik yarışmasında hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre değerlendirildi.

Tekelerin kilosu 100 ile 120 kilo arasındaydı. Yarışmanın başlamasıyla teke ve koçlar teker teker podyuma çıkarıldı.

Merinos koç yarışmasında Kamil Akyol’un yetiştirdiği koç birinci Halil Savaş’ın koçu ikinci, Yeşilova’nın Harmanlı köyünden katılan Oktay Kurtuluş’un koçu ise üçüncü oldu.

Yarışmada Honamlı tekesi kategorisinde Kamil Akyol’un yetiştirdiği teke birinci, Kezban Kabaş’ın tekesi ikinci, Reşat Çelik’in yetiştirdiği teke ise üçüncü oldu.

Güzelillik yarışmasında teke ve koçlar yarıştı ama madalyaları sahipleri taktı