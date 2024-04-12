Çanak enginar üretiminin yeni alternatifi oldu

2023’te yaklaşık 3 dönümlük araziye dikilen 2 bin kök kalp enginarda bu yılın ilk hasadı başladı. Toptan tanesi 10 liradan satılan kalp enginar, perakende olarak 15 liradan tarladan tüketiciye sunuyor.

2023’te üretilen enginarın büyük bölümü Aydın Söke’deki tesiste işlendikten sonra dünyanın farklı ülkelerine ihracatı yap9ılmıştı. 2024’te de Selcen Mahallesi’nde kalp enginara ek olarak deneme maksatlı 1 dönümlük araziye ‘Çanak’ cinci enginar dikimi de yapıldı. 2023’te dikimi yapılan kalp enginarlardan 2024’ün ilk hasadını yapmaya başladıklarını söyleyen üretici Ömer Ayhancı, enginarın Çal topraklarını çok sevdiğini söyledi.

Ayhancı, 2023’te üç dönüklük deneme enginar bahçesinden, 30-32 bin adet “kalp” enginar hasadı yaptıklarını söyledi.

Ayhancı, 2023’te Aydın’da Nihat Selçuk isimli bir enginar üreticisi, yıl bazında sürekli hasat alınması maksadıyla Aydın, Denizli ve Antalya Ziraat Odası Başkanlarıyla iletişime geçmişti. Çiftçiye, örnek olması için 2023’te 3 dönümlük bir araziye 2 bin kök enginar dikimini yapmıştık. Güzel bir sezon geçirdik. Bu yıl kalp enginara ilave olarak bir dönüm daha çanak enginar dikimi yaptık. Toplam dört dönümlük sulak arazimizde 2 bin 500 kök enginarınız bulunuyor’ ifadelerini kullandı.

İLK HASAT BAŞLADI

Ömer Ayhancı, enginar çok yıllık suyu seven bir ürün olduğunu söyleyerek bir kere fidan dikiminde, 5-7 yıl arasında ürün alındığını belirtti.

Ayhancı, bitkinin zamanında sulanması ve bakımının iyi yapılması da çok önemli olduğunu belirterek 2023’te diki yapılan fidanlardan bu yılın ilk hasadın alındığını söyledi.

Ayhancıü, tanesi toptan 10 TL’den satılan kalp enginar, perakende olarak 15 TL’den tarladan tüketiciye ulaştığını Kalp enginar türünün kök başına 15-16, Çanak olarak geçen türümüz de kök başına 8-10 baş enginar verdiğini söyledi.