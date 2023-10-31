Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik bot içinde 19 kaçak göçmen yakaladı.

KAYNAK: İHA
Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 19 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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