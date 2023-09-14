Çanakkale Ayvacık açıklarında 54 Afgan yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 54 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Gemisine alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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