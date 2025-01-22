Çanakkale Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan ve görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle kapatılan gemi trafiği yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı, sisin etkisini yitirmesiyle tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.

Çanakkale Boğazı, görüş mesafesini düşüren yoğun sis nedeniyle saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle saat 15.00'te kuzey-güney yönlü gemi geçişlerine yeniden açıldı. Boğaz, saat 16.45 itibarıyla da güney-kuzey yönlü gemi geçişlerine açılacak.

Öte yandan sis nedeniyle durdurulan Çanakkale Boğazı hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de tekrar başladı.

Çanakkale Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı

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