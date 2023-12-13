Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda sis, sabah saatleri itibarıyla etkisini artırdı.Etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
DEMİR BÖLGELERİNDE BEKLEMEYE BAŞLADILAR
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.